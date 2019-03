Roy is 39, epileptisch, en wil nu weleens een eigen voordeur

INTERVIEW Waarom historicus Wim Kattenberg de vraag dan maar aan de wc-pot stelde: ‘Oh orakel, wie zijn de Gibeonie­ten?’

29 maart WIJCHEN - Wim Kattenberg uit Wijchen is een beminnelijke man. Altijd in voor een praatje, waarbij het gesprek steevast al heel snel over geschiedenis gaat. Hij is lid van de Wijchense monumentencommissie, maar is zelf ook een monument. Als iemand alles weet over de Maas en Waalse historie dan is het Wim Kattenberg wel.