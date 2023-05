Ruud en Piet zochten naar de oude burgemeestersketen van Balgoij. Ze vonden hem, maar krijgen ze hem ooit terug?

Prins Wil­lem-Alexander­brug komende week één of misschien twee nachtjes dicht

Wie maandag in de avond of nacht van Beneden-Leeuwen naar Tiel wil, of andersom, moet omrijden. De Prins Willem-Alexanderbrug is dan in beide richtingen afgesloten. De rotonde aan Maas en Waalse zijde wordt geasfalteerd.