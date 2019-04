Sauna Berendonck opent 1 mei en is nu al zeker van 35.000 bezoekers

Omdat een klein deel van die bundels goed is voor twintig keer entree, is de sauna nu al verzekerd van de eerste 35.000 bezoekers. Deze gasten wonen volgens het moederbedrijf Quality Wellness Resorts vooral in een straal van 30 kilometer rondom Wijchen.

Mensen met rugzakje

Het saunacomplex - gelegen tussen recreatieplas en de A73 - opent op woensdag 1 mei de deuren voor het publiek. Personeel wordt momenteel opgeleid bij de twee andere saunacomplexen, in Bussloo en Soesterberg. In samenwerking met het UWV komen in de nieuwe sauna bijna dertig mensen te werken die anders door persoonlijke omstandigheden niet snel aan een baan zouden komen en vermoedelijk lang in de bijstand zouden blijven zitten. Ze gaan aan de slag met bijvoorbeeld tuinonderhoud en in de linnenkamer.