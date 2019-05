Sauna Berendonck steekt geld in theater Wijchen

Meer Wijchense en Beuningse jongeren stoppen zonder ‘diploma’ met school

6:57 WIJCHEN/BEUNINGEN - Het aantal voortijdige schoolverlaters is afgelopen schooljaar in de gemeenten Wijchen en Beuningen toegenomen. In Beuningen stopten 34 leerlingen - 1,51 procent van het totaal aantal leerlingen - zonder havo- of vwo-papiertje of een diploma op minimaal mbo-2 niveau met school. In Wijchen is het aantal vroegtijdige stoppers gestegen van 1,3 naar 1,6 procent, wat staat voor 60 jongeren.