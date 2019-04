Sauna’s hebben geen angst voor de komst van grote concurrent Thermen Berendonck

Slechte jaarstart: toename woningin­bra­ken in Wijchen en Beuningen

6 april WIJCHEN/BEUNINGEN/DRUTEN/LEEUWEN - De regio Maas en Waal is het jaar matig begonnen wat betreft veiligheid. Het aantal woninginbraken is het eerste kwartaal in vergelijking met dezelfde drie maanden van vorig jaar flink toegenomen.