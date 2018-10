Sauna Wijchen neemt 220 werknemers aan

Jongeren staan in de rij voor een prik tegen de meningokok­ken

4 oktober WIJCHEN/ BENEDEN-LEEUWEN - Tientallen jongeren staan deze donderdagmiddag in de foyer van 't Mozaïek in Wijchen in de rij voor een vaccinatie tegen de ziekte meningokokken. Ook in Beneden-Leeuwen is de vaccinatiecampagne begonnen.