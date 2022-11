Schoonheidsspecialiste verdacht van poging tot doodslag met glas: ‘Het is je werk iemand mooi te maken en dan doe je dit’

Eerste ‘oogst’ Zonnepark A73 in januari, teelt laat nog even op zich wachten

NIJMEGEN - Het wachten is op panelen uit China. Als die begin januari arriveren, komt diezelfde maand de eerste zonnestroom van 50 hectare land tussen de Bijsterhuizenstraat in Beuningen en de snelweg A73. Een jaar later worden de eerste proeven met bloemen- en plantenteelt gedaan.

