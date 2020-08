Schouder aan schouder borrelen, Wijchens terras moest ‘subiet’ dicht: ‘Het was intimiderend’

Terugkeer van wooncom­plex voor 60-plus­ser

1 augustus NIJMEGEN / WIJCHEN - Wooncomplexen met alleen huurders van 60 jaar en ouder. Die gaat woningcorporatie Talis weer invoeren. Het nieuwe beleid gaat gelden voor de Nijmeegse complexen Globe (26 flats) in Bottendaal en Maas-Waal Staete (77 flats) in Neerbosch-Oost. In Wijchen gaat het om De Waaij (44 flats) en De Pas (20 flats).