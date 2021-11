Sebastiaan (42) overleed een jaar geleden door zinloos geweld in Wijchen: ‘Ik denk dat we altijd getekend blijven’

Drie verhalen van slachtoffers Korte lontjes achter het stuur: ‘Hij stapt uit, komt recht op mij af en slaat mij bewuste­loos’

Ongeluk en agressie in het verkeer zitten in een klein hoekje. Het kan je zomaar overkomen. De zinloze dood van Wijchenaar Sebastiaan (42), exact twee weken geleden, maakt veel los. Ook bij drie mensen uit dezelfde gemeente. Zij kregen de afgelopen weken óók te maken met agressie in het verkeer. Zo ernstig als bij Sebastiaan liep het gelukkig niet af, impact had het wel. Daarom willen ze hun verhalen delen. Drie verhalen over korte lontjes achter het stuur.

8 december