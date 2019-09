Slachtoffer (38) kermisongeluk Wijchen buiten levensgevaar, zoon loopt polsbreuk op

WIJCHEN - De 38-jarige Wijchenaar die gisteravond op de kermis in Wijchen zwaargewond raakte tijdens een rit in de attractie Deca Dance is buiten levensgevaar. Zijn minderjarige zoon die bij hem in het karretje zat, heeft bij het ongeval een polsbreuk opgelopen. Dat meldt de gemeente Wijchen.

Volgens een gemeentewoordvoerder is de Wijchenaar gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De man heeft bij het ongeval open botbreuken aan beide benen opgelopen, ook raakte hij gewond aan zijn gezicht en hoofd. Hij verblijft nog in het ziekenhuis.

Burgemeester Hans Verheijen is vanmorgen bij de familie van de slachtoffers langsgegaan. ,,Het gebeurde heeft een grote impact op de familie’’, vertelt de woordvoerder. ,,Ze waren maandag, traditioneel de Wijchense kermisdag, aan het genieten. En dan gebeurt er zoiets vreselijks. De burgemeester staat in contact met de familie en probeert hen bij te staan.’’

Kermis gaat door

In overleg met de familie is besloten dat de kermis dinsdag om 13.00 uur gewoon opengaat. Ook de afsluitende lasershow in de Kasteeltuin vanavond om 21.30 uur gaat door. ,,We hebben hierover intensief overleg gevoerd. Nadat duidelijk was dat de gewond geraakte man buiten levensgevaar is, hebben we besloten de kermis en de lasershow door te laten gaan. Dat is ook met de familie afgestemd.”

Maandagavond zou een bodemplaat van de attractie zijn losgekomen. Hierdoor zou het erboven zwevende karretje zijn losgeraakt. In dat karretje zaten de 38-jarige Wijchenaar en zijn zoon. De man zou zijn zoontje uit de attractie hebben gegooid en vervolgens zelf bekneld zijn geraakt.

Attractie is goedgekeurd

Een kermisattractie als de Deca Dance wordt ieder jaar opnieuw gecertificeerd door keuringsinstantie TÜV Nederland. Dit gebeurd in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De Deca Dance is op 11 april 2019 voor het laatst goedgekeurd.

De kermisattractie is inmiddels verzegeld. Deze wordt woensdag naar een onderzoekslocatie gebracht. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is van strafbare feiten. Iedere attractie dient jaarlijks goedgekeurd te zijn door een erkende instantie. De betreffende attractie is op 11 april 2019 goedgekeurd door TÜV Nederland.

