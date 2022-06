Sluiting dreigt opnieuw voor bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden in Leur

Het bezoekerscentrum is ondergebracht in een zogeheten Vlaamse schuur, een eeuwenoude boerenschuur die ligt tegenover het beroemde kerkje van Leur. Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) heeft bij de familie Van Verschuer, eigenaar van het pand, het verzoek neergelegd de huur eerder te beëindigen. Die loopt contractueel nog door tot 2035. Otto van Verschuer weet nog niet of de familie op het verzoek zal ingaan. ,,We hebben zelf niet meteen een bestemming in gedachten voor de Vlaamse schuur.’’