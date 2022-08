Snelweg A73 tijdelijk afgesloten door grote bermbrand ter hoogte van afrit Wijchen

MET VIDEO Dit keer is het water wel érg laag voor de woonboten in Beneden-Leeu­wen, stof tot nadenken

BENEDEN-LEEUWEN - En wéér liggen de woonboten in de Strang in Beneden-Leeuwen op het droge. Het komt regelmatig voor bij laagwater, maar dit keer is het water wel érg laag. Dat merkt ook Joan Maassen. Hij woont samen met zijn partner sinds de herfst van 2021 op een woonboot in de doodlopende zijarm van de Waal. De flinke woonark herbergt ook de bed&breakfast Slapen op de Waal.

9 augustus