Sportschool en sauna zijn blij: ze kunnen weer geld gaan verdienen

Wijchen in 2022 gastloca­tie voor teams WK volleybal: ‘Maas en Waal in La­tijns-Amerikaan­se sferen’

26 mei WIJCHEN/DRUTEN - Wat de Maas en Waalse volleybalverenigingen en de gemeenten betreft, moet 2022 een enorm volleybalfeest worden met wedstrijden, clinics en evenmenten. Wijchen is in het najaar van 2022 gastlocatie voor vrouwenteams van Brazilië of Costa Rica. Of wellicht wel beide teams. Die zijn dan in Nederland voor het WK Volleybal voor dames.