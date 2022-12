Steeds meer Maas en Walers te kiezen voor Provinciale Staten in 2023

Dauphin stopte in 2019 na tien jaar actief te zijn als raadslid in de gemeente Wijchen. Ze wilde ruimte maken voor nieuw bloed. Kort daarna werd ze voorzitter van D66 Rijk van Nijmegen. De Wijchense staat op plek 40 op de lijst. Daarmee komt ze naar verwachting niet op het provinciale pluche terecht. Dauphin kan alleen Statenlid worden als ze veel voorkeursstemmen krijgt.

Extra handjevol

D66 heeft nog een Wijchense kandidaat: Guus Reichgelt. Hij staat iets hoger op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen: plaats 32. Reichgelt is raadscommissielid in Wijchen. Hij wil zich in de provincie onder meer richten op de aanpak van de stikstofcrisis. ‘We moeten toe naar een andere, minder intensieve vorm van landbouw. Dit is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook om de woonopgaven te realiseren en om verspreiding van (dier)ziektes tegen te gaan’, laat hij weten.

Andere partijen presenteerden hun (concept)kandidatenlijsten al eerder. ie leverden een handjevol Maas en Waalse kandidaten op, onder wie Karin van den Heuvel (Beuningen, VVD, plek 9), Peter Gatzen (Wijchen, PvdA, plek 11), Thomas Steenkamp (Beneden-Leeuwen, CDA, plek 12). Zij maken meer kans op een zetel. Ook wethouder in West Maas en Waal Ans Mol (Wamel, BBB, plek 39) is kandidaat.

Drie Maas en Waalse kandidaten voor de SP

In het eerdere overzicht van Maas en Waalse kandidaten van VVD en BoerBurgerBeweging (BBB) in deze krant ontbraken twee namen. Sjoerd Vissers uit Boven-Leeuwen was acht jaar raadslid in de gemeente West Maas en Waal en staat nu op plaats 20 van de kandidatenlijst voor de VVD. Voor de BBB is Jos Vermeulen uit Beuningen een van de hekkensluiters, plek 48 is voor hem.