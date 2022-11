Stel vragen aan Renske Helmer in het Gelderlander Nieuwscafé op 30 november

Renske Helmer-Englebert (52) wordt op 18 november geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Wijchen. Ze is de opvolger van Hans Verheijen, die in 2020 naar Sittard-Geleen vertrok. Op dit moment is Marijke van Beek waarnemend burgemeester.

Helmer is lid van de SP. Ze werd geboren in Oosterbeek en groeide op in Arnhem en Brummen. Ze studeerde verpleegkunde en werkte onder meer in het Radboudumc. In 2012 werd ze lid van de Nijmeegse gemeenteraad voor de SP, van 2014 tot 2020 was ze in die stad wethouder. Ze nam afscheid van die functie om te hertsellen van borstkanker. Daarna was ze een half jaar waarnemend burgemeester van Voorst.