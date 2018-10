Steppevorkstaartplevier trekpleister in Batenburg

Houkes plaatste zijn ‘ontdekking’ terstond op de vogelwaarnemingensite en in de uren erna was het in Batenburg een komen en gaan van vogelaars uit heel het land.



,,Ik denk dat er al gauw tweehonderd man over de hele dag op af kwamen. Ik geloof dat het - sinds 1985, toen de eerste werd gesignaleerd - de 42e waarneming in Nederland is; en pas de tweede in Gelderland.”



De drukte is nu iets getemperd, maar gisteren zat de steppevorkstaartplevier er nog; vooral binnendijks in de akkers langs de wegen richting Hernen. ,,Maar dat trekt nog steeds enkele vogelliefhebbers.”