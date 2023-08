Festival SunGrooves - ‘een uit de hand gelopen verjaar­dags­feest­je’ - beleeft vijftiende en laatste editie

RAVENSTEIN - Nog één keer trekken de organisatoren van het Ravensteinse SunGrooves alles uit de kast. En daarna is het voorbij. Vanwege banen, kinderen, andere activiteiten of gewoon ‘omdat het mooi is geweest’. De vijftiende editie van het festival is meteen de allerlaatste.