Strak geprint, of opgeplakt en al weer half losgeraakt

Menig dorp of stadswijk heeft een bord met verkiezingsposters. Tussen die borden zijn echter grote verschillen, zoals op deze foto’s goed te zien is. Het ene bord, in Beuningen, is geprint. Provinciale Staten en het waterschap zijn netjes gescheiden en alle posters zijn even groot en goed zichtbaar.

Het regelen van verkiezingsborden is een bevoegdheid van het college van B en W. Het Wijchense college laat via een woordvoerder weten ‘dat het het liefst ziet dat alles er netjes en overzichtelijk bij staat’. ,,Hoe we in de toekomst omgaan met verkiezingsborden, weten we nog niet. Het college van B en W gaat hier een nieuwe afweging in maken.”