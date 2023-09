Littekens blijven, ook vijf jaar nadat hij een klap kreeg met kabelslot: hogere straf geëist voor uitgaansge­weld in Oss

DEN BOSCH/OSS - De angst is weg, zijn gehoor is hersteld, maar in de spiegel ziet hij nog steeds de littekens. Vijf jaar geleden sloeg een 26-jarige Portugees tijdens een uitgaansavond in Oss een man met een kabelslot in het gezicht.