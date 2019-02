Stroomstoring: delen van Wijchen, Ewijk en Nijmegen tijdlang in het donker

In Wijchen viel rond half 8 de stroom uit. In ieder geval Abersland, Blauwe Hof, De Ververt, Diepvoorde, Kronenland en Zuiderpoort zitten zonder stroom, meldt Liander. Maar ook in de Kraayenberg, Aalsburg en op veel plekken in Wijchen-Noord is het donker, net als in Balgoij en Ewijk.