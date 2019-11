Superveel palingen gevangen: is de vis op de weg terug?

VIDEO Doelpunt vanaf middenlijn scoort 4 miljoen In­sta-hits

9:20 WIJCHEN - Een video waarop is te zien hoe een speler van AWC onder 17 vanaf zo’n beetje de middenlijn scoort, is op Instagram in een week tijd al zo’n 4 miljoen keer bekeken. Bovendien meldden liefst vijftien buitenlandse vedettes-in-spe zich met de vraag of de Wijchense club nog goede voetballers zoekt.