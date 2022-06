Tamim Azemy sluit plotseling zijn ijssalon: ‘Mijn winkeltje is weg’

Ineens, begin deze week, was hij leeg: de ijssalon Hart van Wijchen op de Markt, midden in het dorp. Op de deur prijkt een briefje: Te Huur. Er blijkt een klein menselijk drama achter schuil te gaan. ,,Ik ben in een vechtscheiding verwikkeld en kan de zaak er op dit moment niet bij hebben”, zegt uitbater Tamim Azemy.



De beslissing heeft hem bijzonder veel pijn gedaan. ,,Mijn winkeltje is weg. Ik zie de beelden steeds maar weer voor me van de lege zaak. Gisteren ben ik de hele dag naar de sauna geweest. Mijn telefoon had ik uitgezet. Ik word de hele tijd benaderd door klanten die vragen wat er aan de hand is. Ik kon het even niet meer aan.”