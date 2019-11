Te weinig AED's in Land van Maas en Waal

Een AED (automatische externe defibrillator) is een apparaat dat gebruikt wordt wanneer iemand een hartstilstand, of, preciezer gezegd, levensbedreigende hartritmestoornissen heeft. De AED geeft een elektrische schok, waardoor het hart ‘gereset’ wordt.



Op de website van de Hartstichting is te zien of een gebied over voldoende AED's beschikt. Het gaat dan om AED’s die buiten hangen en 24 uur per dag beschikbaar zijn. AED's die bij bedrijven of instellingen binnen hangen worden niet meegerekend.