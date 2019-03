Terug naar 100 op A50: zinvol maar voorlopig ook kansloos

1. Wat is de milieuwinst van zo'n verlaging?

De deskundigen zijn het niet allemaal met elkaar eens, maar duidelijk is dat wel dat de CO2-uitstoot afneemt. En dat percentage ligt - 130 vergeleken met 100 per uur - tussen de 16 en 40 procent. Iets dat uiteraard geldt voor elke snelweg in Nederland. CO2 is het kleur- en geurloze gas dat zorgt voor het ‘dekentje’ in de atmosfeer waardoor de aarde opwarmt.



Buiten dat: vooral in de dorpen Hernen, Niftrik, Ravenstein, Herpen en Schaijk wordt het wat minder lawaaiig. Al zit winst op dat gebied vaak ook in de kwaliteit van het wegdek: het aantal lagen zeer open asfaltbeton (zoab). Ook meegenomen is de verbeterde luchtkwaliteit: minder fijnstof, vooral als je echt ‘strak op de snelweg’ woont. Het scheelt de automobilist overigens ook poen aan de pomp: gemiddeld is 20 procent minder brandstof nodig.