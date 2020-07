Tesla ramt gevel van bedrijfspand in Wijchen: ‘Een wonder dat niemand gewond is geraakt’

Uitvaart­cen­trum bestaat niet op tekening Wijchens toekomst­plan: ‘We zijn in shock, er is niets met ons besproken’

29 juli WIJCHEN - Exploitant Vincent Tromp van uitvaartcentrum Wessels is ‘in shock’ over het plan Tussen Kasteel en Wijchens Meer van de gemeente Wijchen, waarin het centrum moet verdwijnen. ,,Er is niets met ons besproken. Wij willen hier blijven zitten’’, zegt hij in een reactie. Ook pastoor Martin Claes van parochie De Twaalf Apostelen ziet het uitvaartcentrum liever blijven.