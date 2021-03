Thermen Berendonck en andere sauna's willen half maart deuren openen: ‘Lijdzaam op overheid wachten geen optie meer’

Sharon Hilgers: ‘Constant dreunt er in mijn achter­hoofd: we moeten blíjven presteren’

12 februari Sharon Hilgers (31) zit sinds haar 12de niet stil. Haar droom is werkelijkheid geworden: als jong meisje maakte ze sieraden en gaf ze workshops, met de hulp van haar moeder en zus. Inmiddels is ze de eigenaresse van My Jewellery met bijna vierhonderd werknemers in dienst. Onder wie nog steeds haar moeder en zus.