Thermen Berendonck gaat maandag al open, maar zonder sauna: ‘We zijn met peanuts al blij’

Theaterge­zel­schap­pen in Maas en Waal staan stil door coronacri­sis

28 mei DRUTEN/BATENBURG - De grote theatergezelschappen in Maas en Waal staan stil door de coronacrisis. De streekmusicals in het dialect van zowel Plaet Gespeuld als de Bewaorsmiense zijn uitgesteld. Ook het Ruïnetheater in Batenburg heeft de voorstelling van dit jaar verschoven naar 2021.