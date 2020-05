Thermen Berendonck verbijsterd over verlies van de zomer

Casey Troy Foundation uit Wijchen laat in Kameroen mondkapjes maken

5 mei WIJCHEN - Mondkapjes en zeep zijn hard nodig in de strijd tegen corona. Niet alleen hier, maar ook in Kameroen, een land waar gezondheidszorg voor gewone mensen vrijwel onbereikbaar is. De Casey Troy Foundation uit Wijchen laat ze daar maken. Maar het geld is op!