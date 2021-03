Thermen Berendonck wil open met sneltest op het parkeerterrein, klant betaalt tientje extra

Het voorstel van branchevereniging VNSWB (Sauna- en wellnessresorts) om met een sneltest veilig open te kunnen, ligt nu bij het ministerie. De minister is gevraagd om voor 8 maart te laten weten of dat kan. ,,Die datum is om ervoor te zorgen dat we 15 maart alles gereed hebben’’, aldus Dolman. Achter de schermen is alles in gang gezet, maar voor het opbouwen van een teststraat op het parkeerterrein en het opleiden van personeel is wat tijd nodig.