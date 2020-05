Thuis luxe eten is een blijvertje in Maas en Waal

MAAS EN WAAL - De coronacrisis verrijkt voor lange tijd het culinaire landschap in Maas en Waal. Restaurants in de regio zijn niet van plan hun afhaal- en bezorgdiensten te ontmantelen, nu ze vanaf 1 juni beperkt weer de deur voor gasten mogen openen.

Sommige weten zelfs nu al zeker dat ze ook ná het opheffen van de ‘anderhalvemetermaatschappij’ doorgaan met het verzorgen van complete afhaalmaaltijden.

,,Het is echt een nieuwe kans voor de toekomst”, zegt Harold van der Borgh van de Boven-Leeuwense bistro De Bolle. ,,Maar het komt niet in de plááts van het ontvangen van gasten. Dat brengt, met de drankjes en extra bestellingen, veel meer op. En het is leuker eten met een glimlach op tafel te zetten, dan het in een zak af te geven.”

Fatsoenlijke maaltijd

Ook Het Wapen van Wijchen ziet veel in het optuigen van een permanente afhaalservice. Volgens uitbater Manon Christodoulides waarderen klanten het dat ze thuis een ‘fatsoenlijke maaltijd’ kunnen bestellen. Momenteel runt het restaurant op De Markt met vier andere horeca-ondernemers een bezorgdienst. Die gaat na 1 juni zeker nog een maand door. ,,Zoals de regels nu zijn, kun je amper gasten kwijt, áls er überhaupt al iemand komt als je ongezellig ver van elkaar af moet zitten. Ook als de regels toch soepeler worden, is het goed om eerst te zien hoe het loopt voordat we stoppen.”

Wikken en wegen

Elders in Maas en Waal zien restaurants het afhalen en brengen ook als inkomstenbron voor ná 1 juni. Sylvia Roos van Grande Nonna in Deest ziet het nog járen doorgaan: ,,Dit virus kan er nog lang zijn, en al die tijd is deze omzet zeer welkom. Ik ben nog aan het wikken en wegen of het zin heeft om het restaurant te openen, maar ik zal het eten voor thuis er zeker bij blijven doen.”

Meer restauranthouders twijfelen of ze de deur openzetten na 1 juni, zoals Zaal 4 in Wijchen of De Weeghbrug in Wamel, die beide blijven koken voor thuis. ,,Je zou nu voor één tafel voor vier de ruimte van een forse slaapkamer nodig hebben”, zegt Peter van der Cruijsen van De Weeghbrug. ,,Dan kun je beter thuis mooi de tafel dekken. Hoe dan ook blijven we, zolang er maatregelen zijn, thuismaaltijden maken. Die inkomsten zijn noodzakelijk.”

Restaurantgevoel