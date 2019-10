Tientallen auto’s vernield in Wijchense wijk Woezik

Zeker vijftien aangiftes had de politie maandagmiddag al binnen van auto’s die opzettelijk zijn verminkt. Wijkagent Henry van Galen acht de kans groot dat er nog veel meer mensen slachtoffer zijn geworden van de vernielingen die in de nacht van zaterdag op zondag zijn aangericht.

Bekrast

Daarbij zijn spiegels van auto's afgeslagen, deuken in auto’s getrapt en zijn voertuigen ‘soms helemaal van voor naar achteren’ met een voorwerp bekrast. Ook is er bij één auto de achterruit ingeslagen.



De vernielingen waren met name aan de westzijde van de wijk, ten noorden van de Woeziksestraat. Van Galen heeft via Twitter een kaartje verspreid waarop de locaties van de, tot nu toe gemelde, vernielingen zijn aangegeven.



Voor zover bekend is er geen clubje vandalen lawaaiig door de wijk getrokken, aldus de wijkagent. Alle tips zijn welkom: ,,We hopen ook dat er camerabeelden zijn.”