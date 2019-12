Tientallen boeren komen in Wijchen verhaal halen bij Gelderse CDA-kopstukken

Politie haalt slingeren­de dronken automobi­list uit Nijmegen van de weg

21:21 NIJMEGEN / WIJCHEN - Een 52-jarige Nijmegenaar is zondagavond door de politie van de weg gehaald omdat hij opviel door veel te slingeren. Bij een blaastest op het politiebureau in Wijchen bleek dat de man vijf keer meer gedronken had dan is toegestaan.