‘Tijdens het trouwseizoen zitten wij ook graag buiten!’

,,Toen ik hier opgroeide was ik er niet zo mee bezig hoe bijzonder deze plek eigenlijk is. Ik ging naar school, werkte en voetbalde.’’



,,Dit is mijn ouderlijk huis. Vroeger was het een gemengd bedrijf, met varkens, koeien en kippen. In mijn jeugd kwam ik wel bij het kasteel. Toen woonde er nog niemand. We schaatsten op de gracht, ’s avonds legden we dan lampen in de schietgaten en speelden we een wedstrijdje ijshockey. Ik was toen een jaar of 15, denk ik.’’