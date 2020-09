‘Toekomstig hotel bij Berendonck nog eens goed voor 150 banen’

Ligt het plan voor een hotel bij Thermen Berendonck al klaar?

Fabian Dolman: ,,Nee. In onze eerste plan voor Thermen Berendonck is nooit echt gesproken over een hotel. Dat was voor de gemeente Wijchen toen ook niet bespreekbaar. Men wilde het niet. Maar: een hotel bij het saunacomplex is wel onze ambitie. Een hotel past bij onze strategie, bij hoe wij ons willen positioneren.”