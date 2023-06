Tonny zorgt al ruim veertig jaar voor een hapje en drankje in Dorpshuis de Oase, nu krijgt ze een lintje

Drankfoto op social media zetten? ‘Waarschuw ons’, vragen jongeren

Jongeren willen gewaarschuwd worden voor drankfoto’s op sociale media. Een seintje van Facebook of Instagram als ze een ‘alcoholpost’ plaatsen of lezen is welkom, zeggen ze. Jongeren denken dat dit kan helpen om een slechte reputatie te voorkomen en dat het ook beter is voor hun baankansen als er geen foto’s online staan waarop ze een glas bier of wijn heffen.