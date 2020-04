Totale paddenstoelengekte; forse file voor schapevoetjes, koningsoesterzwammen en eryngii

Zondag 21 graden en zon: hoe voorkom je nieuwe topdrukte? ‘Maak een ommetje vanuit huis’

7:00 NIJMEGEN / NEDERASSELT / SINT ANTHONIS - Zondag wordt een prachtige dag: 21 graden en zon. Wandel je straks met je om milde frisheid verlegen neus toch weer schouder aan schouder in het vennengebied of de staatsbossen? Met de coronacrisis in het achterhoofd bereiden natuurorganisaties zich voor op een druk weekend. ,,Zolang het mooi weer is, staan wij in de hoogste staat van paraatheid.’’