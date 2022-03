Tussen twee wereldoorlogen werd dit witte hotel gebouwd, moet het nu plat voor een Aldi? ‘Jammer, zeggen de mensen straks’

Schik op de Mert gaat toch door: ‘Enorme verrassing’

WIJCHEN - Schik op de Mert gaat door. Toch. Een paar dagen geleden werd door de organisatie nog gemeld dat het carnavalsfeest op carnavalsdinsdag op de Markt in Wijchen was geannuleerd. Maar daar kwam onverwacht verandering in.

19 februari