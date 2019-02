Twee jaar cel voor Wijchenaar die roofde voor zijn pijn lijdende vrouw

Volleybal: gratis jeugdinter­land in Arcus Wijchen

20 februari WIJCHEN - De zogenoemde Pre-Jeugd van Oranje, met speelsters van onder de zestien jaar, speelt zondagmiddag in Wijchen een oefeninterland tegen Japan. Oranje is in voorbereiding op het EK-kwalificatietoernooi dat in april in Bulgarije wordt gespeeld.