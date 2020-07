Twee zonneparken langs de Maas en Waalweg in Druten

Het gaat om twee zonnevelden van 25 à 30 hectare per stuk. Dat is een brute oppervlak, het netto oppervlak aan zonnepanelen is ongeveer de helft. De rest gaat op aan paden, ruimte tussen de rijen zonnepanelen en groen. Ze gaan ieder stroom leveren voor zo'n tienduizend huishoudens. Het ene, van het bedrijf Renewable Factory, is gepland ten zuidwesten van de kruising Maas en Waalweg-Noord Zuid. Het andere, van Green Trust, komt ten zuiden van Afferden, langs de Maas en Waalweg, ter hoogte van de Schriksestraat.



De komst van de zonnevelden maakt deel uit van het streven van Druten om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarvoor wil de gemeente 50 hectare aan zonnevelden realiseren. Met de twee parken die nu in ontwikkeling komen en het eerder aangekondigde zonnepark op de Uivermeertjes moet dat oppervlak gehaald worden.