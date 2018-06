Twijfel of Stella met fietsenwinkel of fietstestcentrum naar Wijchen komt

Steun voor Wijchens theater is terug

7:06 WIJCHEN - Theater het Mozaïek in Wijchen is uit de financiële zorgen. De gemeente Wijchen gaat weer structureel geld stoppen in de programmering. Voor de komende vier jaar komt er daarvoor 50.000 euro per jaar binnen. Ook komen er meer congressen en rekent de instelling op meer inkomsten uit het café.