'Uiterlijk dinsdag akkoord voor doorstart Vérian'

Nieuwe kans voor 'terrein Tax'

9:49 BERGHAREN - Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) hoopt alsnog te kunnen gaan bouwen op het terrein van de voormalige geitenhouderij Tax aan de Elzendweg in Bergharen. De organisatie wil er woningen neerzetten waaraan in de omgeving behoefte is en waarvoor in het dorp draagvlak is.