Uitverkiezing Gelders familiebedrijf van het jaar ‘kers op de taart’ voor DKC

Frank Dekkers moest er even van bijkomen, the day after. Gelders familiebedrijf van het jaar, dat hadden hij en z'n broer Roland toch maar mooi voor elkaar gekregen. Vier jaar geleden, bij een vergelijkbare verkiezing in Nijmegen, waren ze de hoofdprijs nog misgelopen.



Maar nu was het raak. ,,Yes, het is gelukt!”, riep Frank dan ook op het podium in het Arnhemse hotel Groot Warnsborn, waar de bekendmaking eergisteren was.



Uit handen van de Gelderse gedeputeerde Christianne van der Wal namen Frank, Roland, en hun vader Frans de prijs in ontvangst. ,,Dit is de kers op de taart”, zei Frank na afloop. ,,Dat mijn vader, 86 jaar inmiddels, dit nog mee mag maken... fantastisch.”