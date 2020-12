Vaccineren? Hier gaat het gebeuren!

In Gelderland gebruikt de GGD daarvoor bekende sportlocaties als sporthal Mheenpark in Apeldoorn en Papendal in Arnhem. In Wijchen wordt een nu nog anonieme loods op bedrijventerrein Wijchen Oost ingericht. De hal is volgens GGD Gelderland-Zuid geschikt, omdat die voor langere tijd beschikbaar is en er voldoende parkeergelegenheid is.