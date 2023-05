Van Nuland weg bij Wijchens theater ’t Mozaïek: ‘Was bij de geboorte en heb het volwassen zien worden’

Helden en slachtof­fers van de staking: daar praatte je niet over in Beneden-Leeu­wen

De eerste Leeuwense herdenking van de april-meistaking in 1943 ging niet alleen over de slachtoffers en helden uit de buurt. Ze ging vooral ook over de noodzaak tot praten: ,,Ik hoorde twintig jaar na zijn dood pas wat papa had gedaan.”