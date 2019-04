Vandalen slaan nieuwe toiletpotten op Berendonck stuk en richten voor duizenden euro's schade aan

Daarnaast zijn fietsenrekken over de hekken en toegangspoort gegooid, zijn sloten van de ondergrondse afvalcontainers losgemaakt en de groene kegels die vast stonden op zijn kop in de gaten van de container gezet. Bij de waterskibaan is een hek vernield.



Bij een van de gebouwen is brand gesticht onder een afvoerbuis. Ook bij recreatieplas Wylerbergmeer in Beek is brand gesticht en is schade aangericht aan een kiosk en toiletgebouw.



Of de vernielingen op beide parken verband met elkaar houden is niet bekend. Leisurelands heeft aangifte gedaan. De terreinbeheerder vraagt eventuele getuigen bij de politie te melden wat ze hebben gezien.