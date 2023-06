Vanochtend kans op bewolkt in Wijchen

NEC oefent tegen amateurs van DIO’30 in Druten en Engelse vijfdedivi­si­o­nist in Weurt

De profs van NEC spelen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd tegen de amateurs van DIO’30. Het duel in Druten is op zaterdag 8 juli en begint om 18.00 uur.