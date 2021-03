Vaten met ‘chemisch luchtje’ gevonden in Wijchen, mogelijk gaat het om drugsafval

VVD ook in Maas en Waal de grootste, in West Maas en Waal blijft de PVV groter dan D66

18 maart De VVD is in Beuningen, Druten, Wijchen en West Maas en Waal de grootste partij gebleven bij de Tweede Kamerverkiezingen van de afgelopen dagen, en kreeg geheel in de landelijke lijn meer stemmen dan vier jaar geleden. Op West Maas en Waal na is de top vijf in de Maas en Waalse gemeenten gelijk.