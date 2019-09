Veel fietsen gestolen bij kermis Wijchen: 'Het lijkt een gerichte actie’

De kermis draait door met één stille attractie om naar te kijken

18 september WIJCHEN - De laatste dinsdag is voor de exploitanten doorgaans de slechtste dag op de kermis van Wijchen. Maar op deze mooie nazomernamiddag is het zonder overdrijven gezellig druk te noemen. Het ongeval van de dag ervoor is amper een onderwerp voor de bezoekers, die zonder blikken of blozen gewoon in duizelende attracties als de Tornado en de Need 4 Speed stappen.