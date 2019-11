Veel fouten in zaak Lili en Howick

Achttien bedrijven geïnteres­seerd in failliet bouwbe­drijf Postma

5 november BERGHAREN - Curator Rogier Faase praat met achttien partijen over de overname van diverse onderdelen van het failliete bouwbedrijf Postma in Bergharen. Ze zijn geïnteresseerd in het onroerend goed van de onderneming op het bedrijventerrein Breekwagen, het bouwmaterieel, en het uitvoeren van diverse projecten waarbij Postma tot vorige week betrokken was.