Verdachte van aanslagen Wijchen 90 dagen langer vast

Gokver­slaaf­de medewerker met 8 rekeningen en 68 credit­cards lichtte bank voor bijna een miljoen op

25 juni ARNHEM – Een 31-jarige Wijchenaar lichtte de Rabobank in Nijmegen waar hij werkte van januari 2017 tot en met juni 2018 op voor achtenhalve ton. Hij opende in totaal acht rekeningen met daaraan gekoppeld 68 creditcards. “Ik had een gokprobleem en mijn eigen middelen waren op”, zei hij vrijdag voor de rechtbank in Arnhem.